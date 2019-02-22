Muratpaşa’nın çeyrek final rakibi belli oldu
22 Şubat 2019, Cuma
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Muratpaşa’nın çeyrek final rakibi belli oldu

Muratpaşa’nın çeyrek final rakibi belli oldu

kadın hentbol takımı, maçlarında Ege temsilcisi Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak.

kadın hentbol takımı, maçlarında Ege temsilcisi Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak. İlk karşılaşma Çarşamba 'nda oynanacak.

Muratpaşa Belediyespor'un Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Çeyrek Final rakibi belli oldu. Kupada 2'nci tur maçlarında C Gurubunu 4 puanla lider tamamlayan Muratpaşa, D Grubu 2'ncisi Gençlik ve Spor Kulübüyle karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk maç 27 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. Rövanş karşılaşmasında ise iki takım 16 Mart Cumartesi Celal Atik Spor Salonu'nda saat 16.00'de karşı karşıya gelecek. Muratpaşa Belediyespor, İzmir Büyükşehir'le 'de oynadığı karşılaşmayı 26 - 24 kazanmıştı.

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 15:48
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