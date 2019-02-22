Muratpaşa’nın çeyrek final rakibi belli oldu
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında Ege temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak.
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında Ege temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak. İlk karşılaşma 27 Şubat Çarşamba Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.
Muratpaşa Belediyespor'un Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Çeyrek Final rakibi belli oldu. Kupada 2'nci tur maçlarında C Gurubunu 4 puanla lider tamamlayan Muratpaşa, D Grubu 2'ncisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüyle karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk maç 27 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. Rövanş karşılaşmasında ise iki takım 16 Mart Cumartesi Celal Atik Spor Salonu'nda saat 16.00'de karşı karşıya gelecek. Muratpaşa Belediyespor, İzmir Büyükşehir'le Süper Lig'de oynadığı karşılaşmayı 26 - 24 kazanmıştı.
- 22.02.2019
- Güncelleme: 22.02.2019 15:48
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Muratpaşa’nın çeyrek final rakibi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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