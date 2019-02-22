Eczacıbaşı VitrA derbiye hazırlanıyor
Lider Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde yarın VakıfBank’a konuk olacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde namağlup lider olan Eczacıbaşı VitrA, çarşamba günü oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası ara vermeden VakıfBank derbisi hazırlıklarına başladı. VakıfBank - Eczacıbaşı karşılaşması yarın saat 14.00'te VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan turuncu-beyazlıların başarılı liberosu Simge Aköz, "İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği, seyir zevki yüksek bir derbi olacağını düşünüyorum. Ligdeki galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyor" dedi.
- 22.02.2019
- Güncelleme: 22.02.2019 11:47
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Mbaye Diagne Terim’i çıldırttı
Toplam 2
Yorum
emre forvete yanlıs ısım almısız yazık
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Yanal’ın jübilesi!
Toplam 1
Yorum
Sefer Ali Koç hep destek tam destek takım düşsene 40000 seyirci gelecek şaşırıyorsun dimi kızıyorsun dimi kızma O iş aş veriyor Sevap
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Yabancı
Toplam 1
Yorum
Ahmet Her programda 40 sefer ilginç 50 sefer enteresan kelimelerini söylüyorsun .Çok enteresan çok ilginç hocam ilginç ama değilmi çok enteresan
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