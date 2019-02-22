Eczacıbaşı VitrA derbiye hazırlanıyor
22 Şubat 2019, Cuma
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derbiye hazırlanıyor

Eczacıbaşı VitrA derbiye hazırlanıyor

Lider , 20. hafta mücadelesinde yarın ’a konuk olacak.

'nde namağlup lider olan , çarşamba günü oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası ara vermeden derbisi hazırlıklarına başladı. VakıfBank - Eczacıbaşı karşılaşması yarın saat 14.00'te VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan turuncu-beyazlıların başarılı liberosu Simge Aköz, "İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği, seyir zevki yüksek bir derbi olacağını düşünüyorum. Ligdeki galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyor" dedi.

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 11:47
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