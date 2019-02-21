Oturarak Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı
Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için Hırvatistan'da yapılan ön eleme müsabakalarında mücadele eden Oturarak Voleybol Milli Takımı, elemelere galibiyetle başladı.
- 21.2.2019 21:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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