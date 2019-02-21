Oturarak Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, milliler Hırvatistan'taki ön elemelerin ilk maçında Fransa'yı 25-15, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli takım, yarın Gürcistan ve ardından Litvanya ile karşı karşıya gelecek.