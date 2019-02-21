Oturarak Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı
21 Şubat 2019, Perşembe
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galibiyetle başladı

Oturarak Voleybol Milli Takımı galibiyetle başladı

Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için Hırvatistan'da yapılan ön eleme müsabakalarında mücadele eden , elemelere galibiyetle başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, milliler Hırvatistan'taki ön elemelerin ilk maçında 'yı 25-15, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli takım, yarın ve ardından Litvanya ile karşı karşıya gelecek.


  1. 21.2.2019 21:43
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