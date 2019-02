Büyük derbi VakıfBank'ın!

Bu sonuçla VakıfBank 19. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı VitrA ise ilk mağlubiyetini yaşamasına karşın liderliğini sürdürdü.

Birinci sette karşılıklı ataklar 8. sayıya kadar sürdü. VakıfBank, Zhu Ting'in köşelerden yaptığı etkili ataklarla teknik molayı 12-11 önde geçti. Kalan bölümde Sloetjes ve Robinson ile sayılar bulan ev sahibi takım, ilk seti 25-21 önde tamamladı.

İkinci sette Zhu Ting'in etkili smaçları ve bloklarıyla teknik molayı 12-6 önde geçen VakıfBank, seti de 25-13 üstün bitirdi.

Üçüncü set 6. sayıya kadar çekişmeli geçti. Ardından Eczacıbaşı VitrA basit hatalar yapınca, VakıfBank oyunu iyi yönlendirerek teknik molaya 12-7 önde ulaştı. VakıfBank, maç boyunca üstün bir performans sergileyen Zhu Ting'in sayılarıyla seti 25-19, müsabakayı da 3-0 kazandı.

MAÇIN ARDINDAN

Voleybolun El Clasico'sunda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti, Kaptan Melis Gürkaynak, Lonneke Slöetjes ve Cansu Özbay açıklamalarda bulundu. Her maç daha iyi oynamak için saha çıktıklarını söyleyen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Bugün takım olarak çok iyi oynadık, bloklarda çok etkiliydik. İkinci sette altı blok yapmayı başardık. Tüm oyuncularımı bu performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Maç boyunca çok konsantre oynadık. Bizim için her maç çok önemli. Her maça bir öncekinden daha iyi oynamak için çıkıyoruz. Genç bir takım olduğumuz için kendimizi hep kanıtlamamız ve harika voleybol oynayabileceğimizi göstermemiz lazım. Bugün daha iyi oynadığımız için mutluyuz'' diye konuştu.



MELİS GÜRKAYNAK: "VAKIFBANK, HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR"



Kaptan Melis Gürkaynak, Eczacıbaşı maçlarının her zaman çok önemli olduğunu ifade ederek, "Maça iyi hazırlandık ve kazanmayı başardık. Taraftarımızın da keyif aldığını düşünüyorum. Zorlu bir uçak yolcuğunun ardından maça çıktık. Takım olarak bunlara alışığız. Böyle durumlar mazeretimiz olamaz. VakıfBank forması giyen her oyuncu, şartlar ne olursa olsun sahaya kazanmak için çıkar. Biz de sahada bunu yaptık ve kazandık. 2019 yılında şu ana kadar kaybetmedik. 2013'te de böyle bir durum olmuştu. Dediğim gibi; VakıfBank her zaman sahaya kazanmak için çıkar. İnşallah 2013'teki gibi güzel bir seri yakalarız ve tüm kupaları kazanırız'' ifadelerini kullandı.



SLÖETJES: "TÜM ENERJİMİZLE MÜCADELE ETTİK"



VakıfBank'ın Hollandalı oyuncusu Lonneke Slöetjes ise ''Tahmin etmediğimiz rahatlıkta bir galibiyet aldık. İki takım arasında inanılmaz bir rekabet var ve bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi maçının ardından zorlu bir yolculuğumuz oldu. Ama sahada olduğumuz zaman tüm enerjimizle mücadele ediyoruz. Takım olarak biz böyle çalışıyoruz'' sözlerini sarf etti.