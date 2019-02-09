Zorlu karşılaşma Maliye Piyango'nun
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Zorlu karşılaşma 'nun

Zorlu karşılaşma Maliye Piyango'nun

Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında , deplasmanda 'u 3-2 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

: Harun Salif, Demirhan Durul, Rahmi Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Metin (Selim Yıldırım, Ali Berkay Dağlar, Milad)

: Sercan Yüksel Bıdak, Seganov, Bruno, Wendt, Görkem Sertel, Ali (Deniz İvgen, Berke Ali Sağır, Kolev)

Setler: 23-25, 18-25, 27-25, 25-21, 12-15

Süre: 136 dakika (33, 24, 34, 29, 16)

  1. 9.2.2019 19:19
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