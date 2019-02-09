Zorlu karşılaşma Maliye Piyango'nun
Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Maliye Piyango, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Jeopark Kula Belediyespor: Harun Salif, Demirhan Durul, Rahmi Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Ertuğrul Gazi Metin (Selim Yıldırım, Ali Berkay Dağlar, Milad)
Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Seganov, Bruno, Wendt, Görkem Sertel, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Berke Ali Sağır, Kolev)
Setler: 23-25, 18-25, 27-25, 25-21, 12-15
Süre: 136 dakika (33, 24, 34, 29, 16)
- 9.2.2019 19:19
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Zorlu karşılaşma Maliye Piyango'nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.