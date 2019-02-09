HalkBank deplasmanda güldü
09 Şubat 2019, Cumartesi
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deplasmanda güldü

HalkBank deplasmanda güldü

Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında , deplasmanda 'ı 3-1 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: İlhami Şenyurt, Arzu Emiroğlu

: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Berk Nazım Özbek, Tunç Ayhan, Fırat Fatih Kartal)

: Baranowicz, Luburic, Kemal Kayhan, Samet Güneş, Sket, Efe Bayram (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Arslan Ekşi, Quesque, Fırat Kantarcıoğlu)

Setler: 18-25, 25-21, 14-25, 21-25

Süre: 110 dakika (24, 32, 28, 26)

  1. 9.2.2019 20:16
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