HalkBank deplasmanda güldü
Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Halkbank, deplasmanda İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: İlhami Şenyurt, Arzu Emiroğlu
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Berk Nazım Özbek, Tunç Ayhan, Fırat Fatih Kartal)
Halkbank: Baranowicz, Luburic, Kemal Kayhan, Samet Güneş, Sket, Efe Bayram (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Arslan Ekşi, Quesque, Fırat Kantarcıoğlu)
Setler: 18-25, 25-21, 14-25, 21-25
Süre: 110 dakika (24, 32, 28, 26)
- 9.2.2019 20:16
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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