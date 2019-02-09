İBB deplasmanda galip
Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Deneri
İnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Marshall, Cüneyt Dağcı, Cepeda, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Hüseyin Koç, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkant Hızarcı, Efe Er)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Kadir Cin)
Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 23-25
Süre: 124 dakika (27, 30, 32, 35)
- 9.2.2019 20:22
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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