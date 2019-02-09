İBB deplasmanda galip
09 Şubat 2019, Cumartesi
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deplasmanda galip

İBB deplasmanda galip

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında , deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti.

Salon: İnegöl

Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Deneri

: Berkan Bozan, Marshall, Cüneyt Dağcı, Cepeda, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Hüseyin Koç, , Berkant Hızarcı, Efe Er)

: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (, Murat Yenipazar, Kadir Cin)

Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 23-25

Süre: 124 dakika (27, 30, 32, 35)

  1. 9.2.2019 20:22
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