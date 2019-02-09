Ziraat Bankası evinde galip
09 Şubat 2019, Cumartesi
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evinde galip

Ziraat Bankası evinde galip

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında , Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Salim Bektaş

: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin)

Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Orçun Ergün, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic (Mehmet Özbek, Marinkov, Caner Özturna, Fatih Cihan)

Setler: 25-18, 25-22, 25-20

Süre: 84 dakika (24, 33, 27)

  1. 9.2.2019 19:18
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