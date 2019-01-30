Kameroğlu Beylikdüzü deplasmanda güldü
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Çanakkale Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk etti.
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz,
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Ergül Eroğlu, Kelly Hunter, Andrea Drews, Sabriye Gönülkırmaz, Buse Melis Kara, Melis Melis, Simay Kurt
SETLER: 23-25, 13-25, 31-29, 15-25
SÜRE: 120 dakika (28, 23, 43, 26)
Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, 23-25, 13-25, 31-29, 15-25 setlerle 3-1 kazandı.
- 30.1.2019 22:42
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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