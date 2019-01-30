Vakıfbank evinde galip
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Vakıfbank evinde galip

Vakıfbank evinde galip

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Vakıfbank, 'u 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Demiröz

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Melis Gürkaynak)

: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Duygu Düzceler, Darya Özbek, Ceyda Demirhan, Ecem Alıcı, Nikolaeva)

Setler: 25-22, 25-14, 23-25, 25-11

Süre: 101 dakika (27, 21, 30, 23)

  1. 30.1.2019 22:38
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