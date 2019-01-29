Halkbank'ın rakibi United Volleys
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle son sırada yer alıyor
- 29.1.2019 10:56
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Halkbank'ın rakibi United Volleys haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.