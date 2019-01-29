Halkbank'ın rakibi United Volleys
29 Ocak 2019, Salı
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'ın rakibi

Halkbank'ın rakibi United Volleys

Erkek Voleybol Takımı, 4. hafta maçında yarın Almanya'nın ekibini konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen , A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle son sırada yer alıyor

  1. 29.1.2019 10:56
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