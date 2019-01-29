Arkas Avrupa'ya veda etti
29 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Arkas Avrupa'ya veda etti

Arkas Avrupa'ya veda etti

2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Türkiye'yi temsil eden Arkasspor, 4'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği temsilcisi ’ya 3-0 mağlup oldu.

Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 22-25, 16-25 ve 18-25'lik skorlarla sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanışamayan ve son sırada yer alan Arkasspor, bitime 2 hafta kala gruptan çıkma şansını matematiksel olarak kaybetti. Müsabakada Altınordu altyapı oyuncuları da Arkasspor'a tribünden destek verdi.

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Sinisa Isajlovic () (xx), Wim Cambre () (xx)
ARKASSPOR: Radke (x), Taht (xx), Hasan (x), Adis (xx), Yiğit (xx), (x), Burak (x), Bravo (x), Muhammet (x), (x)
DINAMO : Bezrukov (xxx), Berezhko (xxx), Vlasov (xx), Shkulyavichus (xxx), Kooy (xxx), Shcherbinin (xx), Kabeshov (xxx), Eremin (xx), Ostapenko (xx), Sieemshcikov (xx), Terentev (xx), Kruglov (xx)
SETLER: 22-25, 16-25, 18-25
SÜRE: 73 dakika (26, 23, 24)

  1. 29.1.2019 23:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkas Avrupa'ya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN