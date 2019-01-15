Galatasaray Avrupa'da çeyrek finale çıktı
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında konuk ettiği Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Frankie Tanti (Malta), Ivan Chumak (Rusya)
Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)
Dukla Liberec: Biernat, Sulista, Holubec, Stokr, Grut, Vesely (Kunc, Kopacek, Srb, Pietruczuk, Spravka, Leikep)
Setler: 25-15, 25-21, 25-19
Süre: 66 dakika (20, 23, 23)
Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı.
- 15.1.2019 22:42
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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