Galatasaray Avrupa'da çeyrek finale çıktı
15 Ocak 2019, Salı
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Avrupa'da çeyrek finale çıktı

Galatasaray Avrupa'da çeyrek finale çıktı

Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında konuk ettiği Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Frankie Tanti (Malta), Ivan Chumak (Rusya)

: Duff, Selçuk Keskin, , Doğukan Ulu, Venno, Gergye (, Onurcan Çakır)

Dukla Liberec: Biernat, Sulista, Holubec, Stokr, Grut, Vesely (Kunc, Kopacek, Srb, Pietruczuk, Spravka, Leikep)

Setler: 25-15, 25-21, 25-19

Süre: 66 dakika (20, 23, 23)

Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı.


  1. 15.1.2019 22:42
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