Filede derbi heyecanı
11 Aralık 2018, Salı
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Filede derbi heyecanı

Filede derbi heyecanı

Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında yarın derbi maçta ile karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak derbi saat 19.00'da başlayacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapan , geride kalan 9 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

Lige istediği gibi başlayamayan, 9 haftada sadece 3 galibiyet alan , 12 takımlı ligde 8. sırada yer alıyor.

  1. 11.12.2018 11:11
  2. Güncelleme: 11.12.2018 12:12
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