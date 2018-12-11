Filede derbi heyecanı
Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında yarın derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak derbi saat 19.00'da başlayacak.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, geride kalan 9 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
Lige istediği gibi başlayamayan, 9 haftada sadece 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 12 takımlı ligde 8. sırada yer alıyor.
- 11.12.2018 11:11
- Güncelleme: 11.12.2018 12:12
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 2
Yorum
Fb Ersun Yanal Gelse ne olcak sanki bu takıma 11 tane adam lazım
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Fatih Terim'den golcü göndermesi!
Toplam 1
Yorum
faruk günü kurtaran degil gelecege yonelik Transfer istiyoruz
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Rezil olduk
Toplam 3
Yorum
tc asırlık çınarı rezil ettiniz utanmadan rezil olduk diyorsunuz ben olsam otobüsü bile vermezdim size az bile yaptı başkan
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