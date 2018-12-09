Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilya ekibi Praia ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz ve Beyza Arıcı'nın etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-16 zorlanmadan kazandı. Orta oyuncuların blok ve hücumdaki etkili oyunları devam ederken, kaptan Jordan Larson'ın da etkisiyle turuncu beyazlılar ikinci seti 25-18 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti de kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Çekişmeli rallilere ve nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuvadan, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı bronz madalyayla ayrıldı. Üçüncülük/dördüncülük maçının en skorer ismi olan Gözde Yılmaz, aynı zamanda karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" da seçildi.
Salon: Shaoxing Olympic Sports Center
Hakemler: Vladimir Simonovic (SRB), Nathanon Sowapark (THA)
Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Beyza, Gözde, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Meliha.
Praia Clube: Lloyd, Claudino, Da Silva, Montibeller, Rodrigues, Fawcett, Pinto (L), Da Cruz, Pavao, Marinho.
Setler: 3-0 (25-16,25-18,25-19)
Süre: 77 dakika (25,24,28)
- 9.12.2018 13:53
- Güncelleme: 9.12.2018 13:57
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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