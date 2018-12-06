Aydın'ın Avrupa gururu
06 Aralık 2018, Perşembe
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Aydın'ın Avrupa gururu

Aydın'ın Avrupa gururu

Voleybol Sultanlar Ligi'nin yeni takımı , tarihinde ilk kez mücadele ettiği CEV 'ta adını 8'li finallere yazdırırken kente büyük bir mutluluk yaşattı.

Geçen hafta kupada eşleştiği 'a karşı ilk maçı 'da 3-1 kaybeden Aydın temsilcisi, rövanşta salonu dolduran taraftarının desteğiyle 3-0 önde tamamladı. Puan durumlarındaki eşitlik sonrası oynanan altın seti de 15-11 önde tamamlayan , ilk Avrupa deneyiminde son 16 takım arasına kaldı.

Aydınlı voleybolcular, maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Sonraki turda 'ın Azerrail Bakü takımını eleyen 'nın Hermes Oostende takımına rakip olacak Aydın Büyükşehir Belediyespor bu turu da geçtiği takdirde kupada son 8'e kalacak.

Takımı ve maç boyunca onları yalnız bırakmayan taraftarı tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı , "Kızlarımıza sonsuz güveniyoruz. Ne kadar iyi bir takım olduklarını bir kez daha gösterdiler. Aydın'ı Avrupa'da temsil ediyor olmalarından da ayrıca gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Antrenör Umut Uysal ise "Bir Aydınlı olarak bir üst tura çıkarak Aydın'a Avrupa takımı getirmek istiyordum. Oyuncularımız bunu başardığı için çok mutluyuz. Son maçlarda bir şanssızlıkla istediğimiz gerçek oyunumuzu çok az sergileyemedik. Bu yıl bu şehirle birlikte neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Hedefimiz Avrupa'da finale kalmak. Aydın halkına son mutluluğu da yaşatmak istiyoruz. Soyunma odasında oyunculardan bu şehir için tarih yazmalarını istemiştim, onlar da bu şehir için tarih yazdılar" dedi.

  1. 6.12.2018 12:08
  2. Güncelleme: 6.12.2018 12:39
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