Geçen hafta kupada eşleştiği Beşiktaş'a karşı ilk maçı İstanbul'da 3-1 kaybeden Aydın temsilcisi, rövanşta salonu dolduran taraftarının desteğiyle 3-0 önde tamamladı. Puan durumlarındaki eşitlik sonrası oynanan altın seti de 15-11 önde tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk Avrupa deneyiminde son 16 takım arasına kaldı.



Aydınlı voleybolcular, maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Sonraki turda Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımını eleyen Belçika'nın Hermes Oostende takımına rakip olacak Aydın Büyükşehir Belediyespor bu turu da geçtiği takdirde kupada son 8'e kalacak.



Takımı ve maç boyunca onları yalnız bırakmayan taraftarı tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kızlarımıza sonsuz güveniyoruz. Ne kadar iyi bir takım olduklarını bir kez daha gösterdiler. Aydın'ı Avrupa'da temsil ediyor olmalarından da ayrıca gurur duyuyoruz" diye konuştu.



Antrenör Umut Uysal ise "Bir Aydınlı olarak bir üst tura çıkarak Aydın'a Avrupa takımı getirmek istiyordum. Oyuncularımız bunu başardığı için çok mutluyuz. Son maçlarda bir şanssızlıkla istediğimiz gerçek oyunumuzu çok az sergileyemedik. Bu yıl bu şehirle birlikte neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Hedefimiz Avrupa'da finale kalmak. Aydın halkına son mutluluğu da yaşatmak istiyoruz. Soyunma odasında oyunculardan bu şehir için tarih yazmalarını istemiştim, onlar da bu şehir için tarih yazdılar" dedi.