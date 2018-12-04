Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Hırvatistan deplasmanında
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Kupası 16'lı Final Turu ilk maçının rövanşında, yarın Hırvatistan ekibi Mladost'a konuk olacak.
Başkent Zagreb'deki Bojan Stranic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Galatasaray, turu geçerse 8'li final turunda Dukla (Çekya)-Posojilnica AICH/DOB (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 4.12.2018 11:47
- Güncelleme: 4.12.2018 12:30
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Bayram Bektaş'a güven oyu!
Toplam 1
Yorum
Fevzi Göz göz dışarda korkak oynuyor içerde stat dolu olup puan alırsak olay bitmiş kalıcı olamayız
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Koeman: Stresli durumdayız
Toplam 1
Yorum
Fenerli Yaşar Takım iyi yolda gidiyor bundan iyisi olmaz hoca takımı iyi duruma getiriyor
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Mustafa Denizli: Gerekirse oynarız
Toplam 1
Yorum
Fb Serkan Beraberlik iyidir 2 tarafta itiraz etmez yorumcu keyfi için oynayıp yorulmaya gerek Yok
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Hırvatistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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