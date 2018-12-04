Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Hırvatistan deplasmanında
04 Aralık 2018, Salı
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Hırvatistan deplasmanında

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Hırvatistan deplasmanında

, 3-0 kazandığı CEV Kupası 16'lı ilk maçının rövanşında, yarın Hırvatistan ekibi Mladost'a konuk olacak.

Başkent Zagreb'deki Bojan Stranic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Galatasaray, turu geçerse 8'li final turunda Dukla (Çekya)-Posojilnica AICH/DOB () eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 4.12.2018 11:47
  2. Güncelleme: 4.12.2018 12:30
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