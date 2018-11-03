Ligin açılışı Fenerbahçe'den
Kanarya, Sultanlar Ligi’nin açılışında ezeli rakibi Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde 2018-19 sezonunu derbi galibiyetiyle açtı. Ligin ilk maçında Burhan Felek Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk eden Sarı Kanarya, 3-0'lık galibiyete uzandı. Çekişmeli geçen setleri 27-25, 25-20 ve 27-25 alan F.Bahçe, parkeden zaferle ayrılmayı başardı.
Günün maçları : 14.00: Vakıfbank-Karayolları, G.Saray-Çanakkale, 15.00 Aydın- THY, 16.00 Halkbank-Beylikdüzü, 17.30 Nilüfer-Eczacıbaşı.
- 3.11.2018
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
Ligin açılışı Fenerbahçe'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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