Ligin açılışı Fenerbahçe'den – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Ligin açılışı 'den

    Ligin açılışı <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den

    Kanarya, ’nin açılışında ezeli rakibi ’ı 3-0 mağlup etti

    , 'nde 2018-19 sezonunu derbi galibiyetiyle açtı. Ligin ilk maçında Burhan Felek Salonu'nda 'ı konuk eden Sarı Kanarya, 3-0'lık galibiyete uzandı. Çekişmeli geçen setleri 27-25, 25-20 ve 27-25 alan F.Bahçe, parkeden zaferle ayrılmayı başardı.

    Günün maçları : 14.00: Vakıfbank-Karayolları, G.Saray-Çanakkale, 15.00 Aydın- THY, 16.00 Halkbank-Beylikdüzü, 17.30 Nilüfer-Eczacıbaşı.

    1. 3.11.2018
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