Dur ve Dalgıç, Büyükşehir’de
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Dur ve Dalgıç, Büyükşehir’de

    Dur ve Dalgıç, Büyükşehir’de

    Bu sezon Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, kadrosunu tecrübeli isimler ve ile güçlendirdi.

    Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon formasını terleten Orta Oyuncu ve bir dönem 'da oynayan Smaçör 'ı kadrosuna dahil etti. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninden sonra konuşan Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, hedeflerinin 'ne yükselmek olduğunu söyledi. Bu doğrultuda takıma katkı sağlayacak oyuncuları etmeye devam ettiklerini belirten Bayhan, "Aramıza yeni katılan oyuncularla iddialı bir ekip haline geldik. Ligi hedeflediğimiz yerde bitirme adına, kadro güçlendirme çalışmalarımız bundan sonra da aynı hızla sürecek" dedi.
    Yeni transferler Furkan Dalgıç ve Esat Dalgıç ise Büyükşehir Belediyespor'u Efeler Ligi'ne yükseltmek adına ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.
    1. 2.8.2018 12:28
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