Dur ve Dalgıç, Büyükşehir’de
Bu sezon Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, kadrosunu tecrübeli isimler Furkan Dur ve Esat Dalgıç ile güçlendirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Maliye Milli Piyango formasını terleten Orta Oyuncu Furkan Dur ve bir dönem İnegöl Belediyespor'da oynayan Smaçör Esat Dalgıç'ı kadrosuna dahil etti. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninden sonra konuşan Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, hedeflerinin Efeler Ligi'ne yükselmek olduğunu söyledi. Bu doğrultuda takıma katkı sağlayacak oyuncuları transfer etmeye devam ettiklerini belirten Bayhan, "Aramıza yeni katılan oyuncularla iddialı bir ekip haline geldik. Ligi hedeflediğimiz yerde bitirme adına, kadro güçlendirme çalışmalarımız bundan sonra da aynı hızla sürecek" dedi.
Yeni transferler Furkan Dalgıç ve Esat Dalgıç ise Büyükşehir Belediyespor'u Efeler Ligi'ne yükseltmek adına ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.
Yeni transferler Furkan Dalgıç ve Esat Dalgıç ise Büyükşehir Belediyespor'u Efeler Ligi'ne yükseltmek adına ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.
- 2.8.2018 12:28
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