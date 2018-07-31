Voleybolda iki transfer daha
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Voleybolda iki daha

    Voleybolda iki <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> daha

    Bu sezon iddialı bir ekip kurarak Voleybol Efeler Ligi’ne çıkmayı hedefleyen Bursa , tecrübeli iki ismi daha renklerine kattı.

    Yenilenen kadro ile voleybolda hedef yükselten , tecrübeli oyuncular ile 'yi de renklerine bağladı. Orta oyuncu olarak görev yapan her iki isimle de sözleşme imzalandı. Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, yapılan son iki transferle birlikte güç kazandıklarını söyledi. çalışmalarının süreceğini belirten Bayhan, ilerleyen günlerde kabiliyetli birkaç ismi daha kadrolarına dâhil etmeyi düşündüklerini ifade etti.
    Yeni transferler ve , "Bursalı sporseverlere keyifli ve sonuç odaklı maçlar izlettirmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 31.7.2018 12:07
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