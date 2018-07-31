Voleybolda iki transfer daha
Bu sezon iddialı bir ekip kurarak Voleybol Efeler Ligi’ne çıkmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli iki ismi daha renklerine kattı.
Yeni transferler Ahmet Arslan ve Ertan Debreli, "Bursalı sporseverlere keyifli ve sonuç odaklı maçlar izlettirmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.
- 31.7.2018 12:07
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Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan kritik Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
İsmail Çipe oynayacağı maçlar telafisi kolay lig maçları ve Türkiye kupası maçları
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Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan kritik Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
Muslera geç form tutan kaleci, bir an önce oynasın. İsmail kupa finalinde 1 hata yapsa, çocuk bi daha forma yüzü görmez.
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Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 7
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yozgatlı yüreğin yetiyorsa sen ve yardımcın mahmutu da al sayın ali koçun karşısına çık orda cevap ver artık git aziz
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