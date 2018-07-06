Fileye 3 takviye – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fileye 3 takviye

    Fileye 3 takviye

    ; pasör çaprazı , smaçör Klinkenberg ve smaçör Cupkovic'i renklerine bağladı

    Fenerbahçe , 3 oyuncuyu renklerine bağladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat, 27 yaşındaki Belçikalı smaçör Kevin Klinkenberg ile 31 yaşındaki Hırvat smaçör Konstantin Cupkovic'in edildiği duyuruldu. Kulüp, yeni transferlere sarı-lacivertli forma altında başarılar diledi. 3 voleybolcu da yaptıkları açıklamada, "Hedefi şampiyonluk olan büyük bir kulübe geldiğimizi biliyoruz ve tüm gücümüzle başarı için savaşacağız. Bize güvenenleri asla yarı yolda bırakmayız" dediler.
    1. 6.7.2018
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