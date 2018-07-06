Fileye 3 takviye
Erkek Voleybol Takımı; pasör çaprazı Ter Maat, smaçör Klinkenberg ve smaçör Cupkovic'i renklerine bağladı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 3 oyuncuyu renklerine bağladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat, 27 yaşındaki Belçikalı smaçör Kevin Klinkenberg ile 31 yaşındaki Hırvat smaçör Konstantin Cupkovic'in transfer edildiği duyuruldu. Kulüp, yeni transferlere sarı-lacivertli forma altında başarılar diledi. 3 voleybolcu da yaptıkları açıklamada, "Hedefi şampiyonluk olan büyük bir kulübe geldiğimizi biliyoruz ve tüm gücümüzle başarı için savaşacağız. Bize güvenenleri asla yarı yolda bırakmayız" dediler.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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