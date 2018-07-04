Burak İnegöl’de – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Burak İnegöl’de

    Burak İnegöl’de
    VOLEYBOL'DA İnegöl Bld., geçen sezon forması giyen libero 'u transfer etti. Başkan Yardımcısı Nuhi Solak,"Burak Hazırol ile bir yıllık anlaşma sağladık" açıklamasını yaptı.
    1. 4.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak İnegöl’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN