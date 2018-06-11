Milliler moral depoladı – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Milliler moral depoladı

    Milliler moral depoladı

    Erkek Voleybol , mücadelesi öncesinde yemekte bir araya geldi.

    Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, CEV Altın Avrupa Ligi Final Four'unda mücadele edecek olan A Erkek Voleybol Milli Takımımızın oyuncuları ve teknik heyetiyle yemekte bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe; TVF Asbaşkanı Suat Güler, Milli Takımlardan Sorumlu Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da katıldı. Neşeli bir ortamda gerçekleşen yemekte; Erkekler 'unda yarı finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek olan millilerimizin morallerinin yerinde olduğu gözlendi. Mehmet Akif Üstündağ, oyuncular ve teknik heyetimize Final Four'da başarılar diledi. Millilerimizin, Çekya ile karşılaşacağı maç 13 Haziran Çarşamba günü, saat 20.00 başlayacak.
    1. 11.6.2018
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