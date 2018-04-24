Vakıfbank Eczacıbaşı ile seriyi eşitledi

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA şampiyonluk kupasını bugün kaldırma fırsatını kaçırırken, VakıfBank seride 2-2 eşitliği sağladı. Final serisinin beşinci ve son maçı, 26 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, kullandığı taktik servislerle rakibinin oyun sistemini bozup, Zhu Ting'in sayılarıyla sonuca giderken, teknik molaya 12-5 önde geldi. Sloetjes'in skorer oyunu sonrası sarı-siyahlı ekip, ilk seti 25-13 kazanıp, 1-0 öne geçti.

İkinci sette 5. sayıya kadar karşılıklı ataklar sürerken, etkili servisler kullanan VakıfBank, rakibini oyundan düşürdü. Zhu Ting ve Sloetjes'in sayılarıyla oyunu domine eden VakıfBank, teknik molayı 12-7 üstün geçip, seti de 25-16 aldı.

Oyunun kontrolünü üçüncü sette de elinde tutan VakıfBank, teknik molayı 12-8 önde kapattı. Boskovic'le kazandığı sayılarla sette 20-20 eşitliği yakalayan Eczacıbaşı VitrA, devamını getiremedi ve VakıfBank seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.