Şube çalışanlarıyla birlikte şampiyonluk pastasını kesen Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu, sezonu iki kupayla tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sezon başında şampiyonluğa inandıklarını aktaran Süleymanoğlu, "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Sezon başında oyuncularımız milli takımlardan yorgun döndüğü için Süper Kupa'yı kaybetmiştik. Hedeflediğimiz diğer iki kupayı kazandık. Çok büyük çaba sarf ettik. Bu işe inanıp, çalışıyoruz. Başlangıçta Halkbank teknik ekibine, oyuncularımıza, taraftarlarımıza ve banka yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Bütün parçaların bir araya gelmesiyle başarılı olduk." ifadelerini kullandı.