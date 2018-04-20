Halkbank'ta şampiyonluk pastası kesildi
Efeler Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Halkbank Voleybol Takımı için Halkbank'ın Acıbadem Şubesi'nde şampiyonluk pastası kesildi.
Şube çalışanlarıyla birlikte şampiyonluk pastasını kesen Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu, sezonu iki kupayla tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Sezon başında şampiyonluğa inandıklarını aktaran Süleymanoğlu, "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Sezon başında oyuncularımız milli takımlardan yorgun döndüğü için Süper Kupa'yı kaybetmiştik. Hedeflediğimiz diğer iki kupayı kazandık. Çok büyük çaba sarf ettik. Bu işe inanıp, çalışıyoruz. Başlangıçta Halkbank teknik ekibine, oyuncularımıza, taraftarlarımıza ve banka yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Bütün parçaların bir araya gelmesiyle başarılı olduk." ifadelerini kullandı.
- 20.4.2018 14:55
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
Kafkas Merak ettim nasıl bir açıklama bekliyorlardı. Fenerbahçeye seyircisi kumpas kurdu Şenolda yapılanları haketti demelerinimi bekliyorlardı?
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
ged 61 ey bjk,gs,trabzon,bursa,kayseri,malatya ve diğer takım taraftarı, FB forması giyip bjk lilere attığınız şeylerden dolayı sizleri kınıyoruz.
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
anl hem dovduler hem magdur oldular ne guzel
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