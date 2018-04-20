Halkbank'ta şampiyonluk pastası kesildi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'ta şampiyonluk pastası kesildi

    <a href="/index/halkbank?id=81efc5b8-b321-4156-8888-02e319414f86" class="" rel="tag">Halkbank</a>'ta şampiyonluk pastası kesildi

    Efeler Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Voleybol Takımı için 'ın Acıbadem Şubesi'nde şampiyonluk pastası kesildi.

    Şube çalışanlarıyla birlikte şampiyonluk pastasını kesen Spor Kulübü Başkanı , sezonu iki kupayla tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

    Sezon başında şampiyonluğa inandıklarını aktaran Süleymanoğlu, "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Sezon başında oyuncularımız milli takımlardan yorgun döndüğü için 'yı kaybetmiştik. Hedeflediğimiz diğer iki kupayı kazandık. Çok büyük çaba sarf ettik. Bu işe inanıp, çalışıyoruz. Başlangıçta teknik ekibine, oyuncularımıza, taraftarlarımıza ve banka yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Bütün parçaların bir araya gelmesiyle başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

    1. 20.4.2018 14:55
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