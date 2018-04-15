F.Bahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor

    F.Bahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor
    Vestel Venus Sultanlar Ligi 3/4.'lük etabı maçında 'a konuk olan rakibini 3-0 (24-26, 27-29, 17-25) mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Bu galibiyetle sezonu 3'üncü sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN