F.Bahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor
Vestel Venus Sultanlar Ligi 3/4.'lük etabı maçında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 3-0 (24-26, 27-29, 17-25) mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Bu galibiyetle sezonu 3'üncü sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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