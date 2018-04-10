Fenerbahçe ile Galatasaray yarın karşı karşıya geliyor – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ile yarın karşı karşıya geliyor

    Fenerbahçe ile Galatasaray yarın karşı karşıya geliyor

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ile arasındaki üçüncülük mücadelesi, yarın yapılacak derbiyle başlayacak.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor HD'den naklen yayınlanacak. İki galibiyete ulaşacak takımın üçüncülüğü elde edeceği eşleşmenin ikinci karşılaşması, 14 Nisan Cumartesi günü aynı salonda 'ın ev sahipliğinde oynanacak.

    Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren , ligi 5. basamakta tamamlayan ile play-off çeyrek finalinde eşleşmiş ve rakibini 2-0 ile saf dışı bırakmıştı.

    Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Galatasaray ise play-off çeyrek finalinde eşleştiği Halkbank'ı 2-1 ile geçmişti.

    Yükseldikleri play-off yarı finalinde Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'ya, Galatasaray ise VakıfBank'a aynı skorla (2-0) elenmişti.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:04
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