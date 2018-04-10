Fenerbahçe ile Galatasaray yarın karşı karşıya geliyor
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki üçüncülük mücadelesi, yarın yapılacak derbiyle başlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor HD'den naklen yayınlanacak. İki galibiyete ulaşacak takımın üçüncülüğü elde edeceği eşleşmenin ikinci karşılaşması, 14 Nisan Cumartesi günü aynı salonda Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Ligde normal sezonu 4. sırada bitiren Fenerbahçe, ligi 5. basamakta tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor ile play-off çeyrek finalinde eşleşmiş ve rakibini 2-0 ile saf dışı bırakmıştı.
Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Galatasaray ise play-off çeyrek finalinde eşleştiği Halkbank'ı 2-1 ile geçmişti.
Yükseldikleri play-off yarı finalinde Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'ya, Galatasaray ise VakıfBank'a aynı skorla (2-0) elenmişti.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:04
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 9
Yorum
rte ersun yanal olaydı şampiyonliğu garantilediydi fb.valbuena,guilano,elmas,oğuz daha ne olsun.süper yetenekler varsa şampiyonluk var.
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Ekici de ‘tek yön’ kurbanı!
Toplam 5
Yorum
Ersin Topal ve Souza sanki iki yönlümü oynuyorlar onlarda hucum yapamıyor
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 9
Yorum
murat1903 ya hakemlerle anca 2 puan gerimizde oluonuz gördük içeri girmyen topa gol verildiğini ofsayttan nasıl gol atıldığını hedef ofsayttan 1m gol
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