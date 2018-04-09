Eczacıbaşı VitrA, Avrupa'da 5'inci şampiyonluğa çok yakın

Belarus'ta yapılan finalin ilk maçında Minchanka'yı 3-1 mağlup ederek avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, rövanş müsabakasında 2 set alması halinde uluslararası şampiyonalarda 5'inci kez mutlu sona ulaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı Minchanka'nın 3-0 ve 3-1 kazanması halinde ise kupayı elde edecek takım, altın setin ardından belli olacak.

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda bu sezon yaptığı 6 maçtan da galip ayrıldı. Kupada 16'lı finaller turunda Belçika temsilcisi VC Oudegem ile oynadığı iki maçı da 3-0'lık skorlarla kazanarak tur atlayan turuncu-beyazlı takım, 8'li finallerde ise İtalya'nın Yamamay e-work ekibine iki müsabakada da 3-1 üstünlük sağladı ve çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Rusya temsilcisi Yenisei ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0 kazanarak son 4 takım arasına kalan Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde ise Almanya'nın SSC Palmberg ekibi ile yaptığı iki maçtan da 3-0'lık skorlarla galip gelerek adını finale yazdırdı.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, uluslararası kupalarda 4 şampiyonluk elde etti.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2015 ve 2016'da şampiyonluk elde eden turuncu-beyazlılar, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde 2015 ve o dönem Kupa Galipleri Kupası ismiyle oynanan CEV Kupası'nda ise 1999'da mutlu sona ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi'ni 1980'de ikinci, 2000 ile 2017'de ise üçüncü olarak tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, o dönem CEV Kupası adıyla yapılan CEV Challenge Kupası'nda ise 1993'te ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

GENÇLEŞTİRME HAREKATI İŞE YARADI

Bu sezon daha genç bir kadro ile mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, yarıştığı 3 kulvarda da finale yükseldi.

Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off'ların ardından dördüncü olan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise üçüncülükle yetinmek zorunda kalan turuncu-beyazlılar, 2017-2018'de teknik ekip ve takım kadrosunda değişikliğe gitti.

Takımın başına Brezilyalı Marco Aurelio Motta'yı getiren Eczacıbaşı VitrA, geçen sezona göre daha genç bir kadro oluşturdu.

Turuncu-beyazlılar, bu sezon Kadınlar Kupa Voley finalinde VakıfBank'a 3-0 kaybederek ikinci oldu.

CEV Kupası'nda 3-1'in avantajıyla Michanka'nın karşısına çıkacak Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisinde ile VakıfBank ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

ULUSLARARASI ALANDAKİ KARNESİ

Eczacıbaşı VitrA'nın tarihindeki uluslararası başarıları şöyle: