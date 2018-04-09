Eczacıbaşı VitrA, Avrupa'da 5'inci şampiyonluğa çok yakın
Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında yarın Belarus temsilcisi Minchanka'yı ağırlayacak Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, uluslararası organizasyonlarda 5'inci şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
Belarus'ta yapılan finalin ilk maçında Minchanka'yı 3-1 mağlup ederek avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, rövanş müsabakasında 2 set alması halinde uluslararası şampiyonalarda 5'inci kez mutlu sona ulaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı Minchanka'nın 3-0 ve 3-1 kazanması halinde ise kupayı elde edecek takım, altın setin ardından belli olacak.
Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda bu sezon yaptığı 6 maçtan da galip ayrıldı. Kupada 16'lı finaller turunda Belçika temsilcisi VC Oudegem ile oynadığı iki maçı da 3-0'lık skorlarla kazanarak tur atlayan turuncu-beyazlı takım, 8'li finallerde ise İtalya'nın Yamamay e-work ekibine iki müsabakada da 3-1 üstünlük sağladı ve çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Rusya temsilcisi Yenisei ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0 kazanarak son 4 takım arasına kalan Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde ise Almanya'nın SSC Palmberg ekibi ile yaptığı iki maçtan da 3-0'lık skorlarla galip gelerek adını finale yazdırdı.
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, uluslararası kupalarda 4 şampiyonluk elde etti.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2015 ve 2016'da şampiyonluk elde eden turuncu-beyazlılar, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde 2015 ve o dönem Kupa Galipleri Kupası ismiyle oynanan CEV Kupası'nda ise 1999'da mutlu sona ulaştı.
CEV Şampiyonlar Ligi'ni 1980'de ikinci, 2000 ile 2017'de ise üçüncü olarak tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, o dönem CEV Kupası adıyla yapılan CEV Challenge Kupası'nda ise 1993'te ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
GENÇLEŞTİRME HAREKATI İŞE YARADI
Bu sezon daha genç bir kadro ile mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, yarıştığı 3 kulvarda da finale yükseldi.
Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off'ların ardından dördüncü olan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise üçüncülükle yetinmek zorunda kalan turuncu-beyazlılar, 2017-2018'de teknik ekip ve takım kadrosunda değişikliğe gitti.
Takımın başına Brezilyalı Marco Aurelio Motta'yı getiren Eczacıbaşı VitrA, geçen sezona göre daha genç bir kadro oluşturdu.
Turuncu-beyazlılar, bu sezon Kadınlar Kupa Voley finalinde VakıfBank'a 3-0 kaybederek ikinci oldu.
CEV Kupası'nda 3-1'in avantajıyla Michanka'nın karşısına çıkacak Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisinde ile VakıfBank ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
ULUSLARARASI ALANDAKİ KARNESİ
Eczacıbaşı VitrA'nın tarihindeki uluslararası başarıları şöyle:
|Yıl
|Organizasyon
|Derece
|1980
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|2
|1984
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|4
|1993
|CEV Kupası
|2
|1999
|Kupa Galipleri Kupası
|1
|2000
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|3
|2001
|Şampiyonlar Ligi
|4
|2002
|Şampiyonlar Ligi
|4
|2005
|Top Teams Kupası
|3
|2009
|Şampiyonlar Ligi
|4
|2014
|Şampiyonlar Ligi
|4
|2015
|Şampiyonlar Ligi
|1
|2015
|Dünya Kulüpler Şampiyonası
|1
|2016
|Dünya Kulüpler Şampiyonası
|1
|2017
|Şampiyonlar Ligi
|3
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:50
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kaya Ronalda iyi tamam da messi daha az maç oynamasına rağmen asistlerde ve kupalarda geçmiş gollerde de 1 yıl içinde kapatacak durumda. MESSİİİİ
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