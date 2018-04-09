Eczacıbaşı VitrA, Avrupa'da 5'inci şampiyonluğa çok yakın – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    , Avrupa'da 5'inci şampiyonluğa çok yakın

    Eczacıbaşı VitrA, Avrupa'da 5'inci şampiyonluğa çok yakın

    Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında yarın Belarus temsilcisi Minchanka'yı ağırlayacak Voleybol Takımı, uluslararası organizasyonlarda 5'inci şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

    Belarus'ta yapılan finalin ilk maçında Minchanka'yı 3-1 mağlup ederek avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, rövanş müsabakasında 2 set alması halinde uluslararası şampiyonalarda 5'inci kez mutlu sona ulaşacak.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı Minchanka'nın 3-0 ve 3-1 kazanması halinde ise kupayı elde edecek takım, altın setin ardından belli olacak.

    , CEV Kupası'nda bu sezon yaptığı 6 maçtan da galip ayrıldı. Kupada 16'lı finaller turunda Belçika temsilcisi VC Oudegem ile oynadığı iki maçı da 3-0'lık skorlarla kazanarak tur atlayan turuncu-beyazlı takım, 8'li finallerde ise İtalya'nın Yamamay e-work ekibine iki müsabakada da 3-1 üstünlük sağladı ve çeyrek finale yükseldi.

    Çeyrek finalde Rusya temsilcisi Yenisei ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0 kazanarak son 4 takım arasına kalan Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde ise Almanya'nın SSC Palmberg ekibi ile yaptığı iki maçtan da 3-0'lık skorlarla galip gelerek adını finale yazdırdı.

    ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
    Eczacıbaşı VitrA Takımı, uluslararası kupalarda 4 şampiyonluk elde etti.

    Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2015 ve 2016'da şampiyonluk elde eden turuncu-beyazlılar, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde 2015 ve o dönem Kupa Galipleri Kupası ismiyle oynanan CEV Kupası'nda ise 1999'da mutlu sona ulaştı.

    CEV Şampiyonlar Ligi'ni 1980'de ikinci, 2000 ile 2017'de ise üçüncü olarak tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, o dönem CEV Kupası adıyla yapılan CEV 'nda ise 1993'te ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

    GENÇLEŞTİRME HAREKATI İŞE YARADI
    Bu sezon daha genç bir kadro ile mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, yarıştığı 3 kulvarda da finale yükseldi.

    Geçen sezon 'nde play-off'ların ardından dördüncü olan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise üçüncülükle yetinmek zorunda kalan turuncu-beyazlılar, 2017-2018'de teknik ekip ve takım kadrosunda değişikliğe gitti.

    Takımın başına Brezilyalı Marco Aurelio Motta'yı getiren Eczacıbaşı VitrA, geçen sezona göre daha genç bir kadro oluşturdu.

    Turuncu-beyazlılar, bu sezon Kadınlar Kupa Voley finalinde VakıfBank'a 3-0 kaybederek ikinci oldu.

    CEV Kupası'nda 3-1'in avantajıyla Michanka'nın karşısına çıkacak Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisinde ile VakıfBank ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

    ULUSLARARASI ALANDAKİ KARNESİ
    Eczacıbaşı VitrA'nın tarihindeki uluslararası başarıları şöyle:

    Yıl Organizasyon Derece
    1980 Şampiyon Kulüpler Kupası 2
    1984 Şampiyon Kulüpler Kupası 4
    1993 CEV Kupası 2
    1999 Kupa Galipleri Kupası 1
    2000 Şampiyon Kulüpler Kupası 3
    2001 Şampiyonlar Ligi 4
    2002 Şampiyonlar Ligi 4
    2005 Top Teams Kupası 3
    2009 Şampiyonlar Ligi 4
    2014 Şampiyonlar Ligi 4
    2015 Şampiyonlar Ligi 1
    2015 Dünya Kulüpler Şampiyonası 1
    2016 Dünya Kulüpler Şampiyonası 1
    2017 Şampiyonlar Ligi 3


    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:50
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