Arkas Spor'da hedef şampiyonluk
Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında yarın Halkbank'a konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, hedeflerinin Ankara'da iki galibiyet alarak 5. şampiyonluğa ulaşmak olduğunu bildirdi.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en kaliteli iki ekibinin İzmir'deki mücadelelerinde heyecanın hep üst düzeyde olduğunu, bunun Ankara'daki maçlara da yansıyacağını belirtti. Seride durumun 1-1 olduğunu hatırlatan Özden, açıklamasında "Nefesimizi tutarak izlediğimiz iki maç sonunda Ankara'ya 1-1'lik eşitlikle gidiyoruz. Hedefimiz Başkent'te iki galibiyet daha alarak İzmir'e 5. şampiyonluk kupamızla dönmek." ifadelerini kullandı.
Halkbank ile Arkas Spor arasında oynanacak play-off final serisinin 3. maçı yarın saat 16.00'da TVF Spor Salonu'nda oynanacak.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:39
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‘Niyeti baştan belli!’
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GÖRENGÖREN Göztepe Spor Hükmen 3-0 galip sayılmalı Ormanada Ömürboyu futboldan men cezası verilmeli.
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özcan Beşiktaş maçı öncesi kart cezası görünce belli olmuştu zaten
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