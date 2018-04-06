Arkas Spor'da hedef şampiyonluk – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'da hedef şampiyonluk

    <a href="/index/arkas-spor?id=f88396c6-9ca3-4922-944e-78eceaa178d1" class="" rel="tag">Arkas Spor</a>'da hedef şampiyonluk

    Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında yarın 'a konuk olacak 'un basın sözcüsü , hedeflerinin 'da iki galibiyet alarak 5. şampiyonluğa ulaşmak olduğunu bildirdi.

    Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 'nin en kaliteli iki ekibinin 'deki mücadelelerinde heyecanın hep üst düzeyde olduğunu, bunun 'daki maçlara da yansıyacağını belirtti. Seride durumun 1-1 olduğunu hatırlatan Özden, açıklamasında "Nefesimizi tutarak izlediğimiz iki maç sonunda 'ya 1-1'lik eşitlikle gidiyoruz. Hedefimiz Başkent'te iki galibiyet daha alarak 'e 5. şampiyonluk kupamızla dönmek." ifadelerini kullandı.

    ile arasında oynanacak play-off final serisinin 3. maçı yarın saat 16.00'da TVF Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:39
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