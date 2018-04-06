Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en kaliteli iki ekibinin İzmir'deki mücadelelerinde heyecanın hep üst düzeyde olduğunu, bunun Ankara'daki maçlara da yansıyacağını belirtti. Seride durumun 1-1 olduğunu hatırlatan Özden, açıklamasında "Nefesimizi tutarak izlediğimiz iki maç sonunda Ankara'ya 1-1'lik eşitlikle gidiyoruz. Hedefimiz Başkent'te iki galibiyet daha alarak İzmir'e 5. şampiyonluk kupamızla dönmek." ifadelerini kullandı.

Halkbank ile Arkas Spor arasında oynanacak play-off final serisinin 3. maçı yarın saat 16.00'da TVF Spor Salonu'nda oynanacak.