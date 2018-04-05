Haydi Vakıfbank – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Haydi Vakıfbank

    Haydi Vakıfbank

    Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci karşılaşmasında bugün ’i konuk edecek

    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da bugün zorlu bir maça çıkacak. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci maçında ekibi 'i konuk edecek. İlk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, iki set alması halinde adını dörtlü finallere yazdıracak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı kazanacaklarını belirten Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guiddetti, "Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha kupayı kaldıran taraf olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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