Son finalistler elendi – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Son finalistler elendi

    Son finalistler elendi
    SULTANLAR Ligi'nde geçtiğimiz sezon finale çıkan ve bu kez yarı finalde elendi. ve 'nın karşılaşacağı final etabının takvimi de belli oldu. Vakıfbank'ın ev sahipliği yapacağı ilk 2 maç, 17 Nisan Salı ve 19 Nisan Perşembe günü oynanacak. 3. maç, 22 Nisan Pazar günü Eczacıbaşı'nın salonunda; seri uzarsa 4 ve 5. karşılaşmalara da Eczacıbaşı ev sahipliği yapacak.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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