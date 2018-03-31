Finaller başlıyor – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    başlıyor

    Finaller başlıyor
    ile 'ın karşılaşacağı final etabında ilk 2 maç, yarın 16.00'da ve 3 Salı günü Arkas'ın salonunda olacak. 3. maç 7 Nisan Cumartesi 'da yapılacak. Gerekirse 4. ve 5. maçlar yine Başkent'te.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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