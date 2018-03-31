Arkas’tan taraftara çağrı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’tan taraftara çağrı

    Arkas’tan taraftara çağrı
    Efeler Ligi'ndeki final serisi öncesi 'ın basın sözcüsü , " maçındaki müthiş atmosferin, oyuncularımıza itici güç olduğunu gördük. Aynı ortamın karşısında da oluşması için seyircisini pazar ve salı günü salonu doldurmaya davet ediyoruz" dedi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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