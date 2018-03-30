Sultanlar Ligi finalleri başlıyor – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    finalleri başlıyor

    Sultanlar Ligi finalleri başlıyor
    Voleybol Vestel Venus 'nde final etabı heyecanı 17 Nisan Salı günü 19.00'da başlıyor. Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasındaki play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2017-2018 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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