Rövanş zamanı!

Sultanlar Ligi yarı finalinde Vakıfbank, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği G.Saray'ı ikinci müsabakada da 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. İlk sette 19-11 geriye düşen sarı-siyahlılar, müthiş bir geri dönüşle seti 25-23 aldı. İkinci ve üçüncü seti kaybeden Vakıfbank (26-24, 25-22), dördüncü seti 21-24'ten yaptığı dönüşle 32-30 alarak durumu eşitledi. Tie breaki 15-8 alan Vakıfbank, 3-2 kazanarak finalde mücadele etmeye hak kazandı. Sultanlar Ligi finalindeki rakibi ise F.Bahçe'yi saf dışı bırakan (3-1, 3-0) Eczacıbaşı Vitra olacak. EFELER Ligi yarı final ikinci maçında Arkas, sürprize izin vermedi. G.Saray karşısında ilk seti 25-20 kazanan İzmir ekibi, ikinci seti 27-25 kaybetti. Ardından etkili bir oyun ortaya koyan Arkas, üçüncü seti 25-13 ve son seti de 25-22 önde tamamlayarak 3-1'lik skorla finale çıktı. Geçtiğimiz sezon Halkbank'a finalde kaybeden Arkas, bu kez rakibinden rövanşı almaya çalışacak.



