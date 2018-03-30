Rövanş zamanı! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Rövanş zamanı!

    Rövanş zamanı!

    Erkeklerde finalin adı yine değişmedi. Geçen sezon şampiyonluğu kılpayı kaçıran Arkas, ’ı bu kez mağlup etmek istiyor. Kadınlarda da ile Eczacbıaşı kupa için kozlarını paylaşacak.

    yarı finalinde , ilk maçta 3-0 mağlup ettiği G.Saray'ı ikinci müsabakada da 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. İlk sette 19-11 geriye düşen sarı-siyahlılar, müthiş bir geri dönüşle seti 25-23 aldı. İkinci ve üçüncü seti kaybeden (26-24, 25-22), dördüncü seti 21-24'ten yaptığı dönüşle 32-30 alarak durumu eşitledi. Tie breaki 15-8 alan Vakıfbank, 3-2 kazanarak finalde mücadele etmeye hak kazandı. finalindeki rakibi ise F.Bahçe'yi saf dışı bırakan (3-1, 3-0) olacak. EFELER Ligi yarı final ikinci maçında Arkas, sürprize izin vermedi. G.Saray karşısında ilk seti 25-20 kazanan ekibi, ikinci seti 27-25 kaybetti. Ardından etkili bir oyun ortaya koyan Arkas, üçüncü seti 25-13 ve son seti de 25-22 önde tamamlayarak 3-1'lik skorla finale çıktı. Geçtiğimiz sezon 'a finalde kaybeden Arkas, bu kez rakibinden rövanşı almaya çalışacak.


    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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