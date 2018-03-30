Rövanş zamanı!
Erkeklerde finalin adı yine değişmedi. Geçen sezon şampiyonluğu kılpayı kaçıran Arkas, Halkbank’ı bu kez mağlup etmek istiyor. Kadınlarda da Vakıfbank ile Eczacbıaşı kupa için kozlarını paylaşacak.
Sultanlar Ligi yarı finalinde Vakıfbank, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği G.Saray'ı ikinci müsabakada da 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. İlk sette 19-11 geriye düşen sarı-siyahlılar, müthiş bir geri dönüşle seti 25-23 aldı. İkinci ve üçüncü seti kaybeden Vakıfbank (26-24, 25-22), dördüncü seti 21-24'ten yaptığı dönüşle 32-30 alarak durumu eşitledi. Tie breaki 15-8 alan Vakıfbank, 3-2 kazanarak finalde mücadele etmeye hak kazandı. Sultanlar Ligi finalindeki rakibi ise F.Bahçe'yi saf dışı bırakan (3-1, 3-0) Eczacıbaşı Vitra olacak. EFELER Ligi yarı final ikinci maçında Arkas, sürprize izin vermedi. G.Saray karşısında ilk seti 25-20 kazanan İzmir ekibi, ikinci seti 27-25 kaybetti. Ardından etkili bir oyun ortaya koyan Arkas, üçüncü seti 25-13 ve son seti de 25-22 önde tamamlayarak 3-1'lik skorla finale çıktı. Geçtiğimiz sezon Halkbank'a finalde kaybeden Arkas, bu kez rakibinden rövanşı almaya çalışacak.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:53
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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