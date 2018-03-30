Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı

Ligde normal sezonu lider tamamlayan, çeyrek finalde Afyon Belediyesi Yüntaş'ı, yarı finalde de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u geçerek adını finale yazdıran Halkbank'ta başantrenör Slobodan Kovac ile takım kaptanı Burutay Subaşı, İzmir ekibi Arkas Spor ile oynanacak şampiyonluk maçları öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Final serisinde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kovac , Arkas Spor ve Halkbank'ın Türkiye'nin en başarılı iki takımı olduğuna dikkati çekti.

Normal sezonu başkent ekibinin ardından ikinci basamakta tamamlayan İzmir temsilcisiyle ligde ikinci kez finalde karşılaşacaklarını hatırlatan Kovac, "Psikolojik olarak hep kupa almaya odaklanıyorum. İyi voleybol oynayıp güzel sonuç almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

STATÜ ELEŞTİRİSİ

Sırp başantrenör, final etabı statüsünü de eleştirerek ilk iki maçın arka arkaya İzmir'de oynanacak olmasını benimsemediklerini dile getirdi.

"İlk iki maçı İzmir'de oynayacağız. Bu haliyle ligi ilk sırada bitirme avantajını yitirmiş bulunmaktayız." yorumunu yapan Kovac, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezon final sistemi daha adildi. Bizi daha zor bir final etabı bekliyor. Bize düşen iyi oynamak ve gücümüzü sahaya yansıtmak. İzmir'de iyi sonuçlar alarak avantajlı bir şekilde salonumuza dönmek ve burada işi bitirmek istiyoruz. Bu amaca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Mavi-beyazlı ekibin takım kaptanı Burutay Subaşı ise saygı duydukları rakipleriyle önemli bir final serisi oynayacaklarını belirtti.

Sergiledikleri performansla bu sezon ligi ilk sırada bitirmeyi, ardından da finalde mücadele etmeyi hak ettiklerine dikkati çeken Burutay, "Üst üste üçüncü şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Tüm takım bunu başarmak için kenetlendik." dedi.

Rakibin dirençli ve güçlü bir ekip olması nedeniyle şampiyonluk yolunun da zorlu geçeceğini kaydeden Burutay, "İnanıyoruz ki şampiyonluk olacak. Camia olarak buna inandık. Kupanın Ankara'da kalması için her şeyimizle sahada yer alacağız." diye konuştu.

STATÜ

Efeler Voleybol Ligi'nde Halkbank ile Arkas Spor arasında oynanacak final serisi 1 Nisan'da İzmir'de başlayacak.

Final serinin ilk iki randevusu İzmir'de, son üç karşılaşma ise Ankara'da oynanacak.

Seride 3 maçı kazanan şampiyonluğunu ilan edecek.