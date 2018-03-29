Aydın Gençlikspor şampiyon oldu
2017-2018 sezonu Midi Kızlar Voleybol Ligi İl Birinciliği müsabakalarında Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü rakibini 3-0’lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu.
Midi Kızlar Voleybol Ligine Başak Koleji-B Spor Kulübü, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, İncirliova Belediye Spor Kulübü, Ege Atabey Spor Kulübü, Başak Koleji-A Spor Kulübü, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü, Kuşadası Belediye Spor Kulübü, Ada Spor Gençlik Spor Kulübü ve Didim Belediye Spor Kulübü olmak üzere toplam 11 takım katıldı.
A, B ve C grubu olmak üzere toplam üç grupta tamamlanan midi kızlar voleybol ligi 28 Mart 2018 Çarşamba günü Efeler Atatürk Spor Salonunda Didim Belediye Spor ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan üçüncülük maçı ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ile Başak Koleji-A Spor Kulübü arasında oynanan final maçıyla tamamlandı.
Üçüncülük maçında karşı karşıya gelen Didim Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan müsabakada Didim Belediyespor zorlu rakibine uzatmalarda 3-2 mağlup etmeyi başardı ve üçüncülük kupasının sahibi oldu.
Şampiyon Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü
Efeler Atatürk Spor Salonunda yaklaşık 500 tarafın izlediği Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ile Başak Koleji-A Spor Kulübü arasında oynanan final maçında, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon olmayı başararak Aydın'ı gruplarda temsil etme hakkı kazandılar.
Müsabakalar sonunda yapılan ödül törenine Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın, Efeler Milli Eğitim İlçe Müdürü Mustafa Özmen, Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu ve Aydın ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Okan Yalçın katıldı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:37
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En 'kral' derbi
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Aydın Gençlikspor şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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