Aydın Gençlikspor şampiyon oldu – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Aydın Gençlikspor şampiyon oldu

    Aydın Gençlikspor şampiyon oldu

    2017-2018 sezonu İl Birinciliği müsabakalarında ve Spor Kulübü rakibini 3-0’lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

    ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde ve Temsilciliğinin faaliyet takviminde yer alan 2017 - 2018 Sezonu İl Birinciliği Müsabakaları dün oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

    Midi Kızlar Voleybol Ligine Başak Koleji-B Spor Kulübü, ve Spor Kulübü, Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, İncirliova Belediye Spor Kulübü, Ege Atabey Spor Kulübü, Başak Koleji-A Spor Kulübü, Spor Kulübü, Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü, Kuşadası Belediye Spor Kulübü, Ada Spor Gençlik Spor Kulübü ve Kulübü olmak üzere toplam 11 takım katıldı.
    A, B ve C grubu olmak üzere toplam üç grupta tamamlanan 28 Mart 2018 Çarşamba günü ile arasında oynanan üçüncülük maçı ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ile Başak Koleji-A Spor Kulübü arasında oynanan final maçıyla tamamlandı.

    Üçüncülük maçında karşı karşıya gelen Didim Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan müsabakada Didim Belediyespor zorlu rakibine uzatmalarda 3-2 mağlup etmeyi başardı ve üçüncülük kupasının sahibi oldu.

    Şampiyon Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü
    yaklaşık 500 tarafın izlediği Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ile Başak Koleji-A Spor Kulübü arasında oynanan final maçında, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon olmayı başararak Aydın'ı gruplarda temsil etme hakkı kazandılar.

    Müsabakalar sonunda yapılan ödül törenine Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın, Efeler Milli Eğitim İlçe Müdürü Mustafa Özmen, Temsilcisi Ali Köylüoğlu ve Aydın ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Okan Yalçın katıldı.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:37
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