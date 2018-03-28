Bursa BB, final aşkına

CEV Challenge Kupası yarı finalinde Fransa'nın Nantes takımını eleyerek finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos SFP'nin rakibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4 Nisan'da deplasmanda yapılacak ilk maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezon yine finalde Yunan takımı Olympiakos SFP'yi geçerek kupaya uzanan Bursa temsilcisinde yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, aynı başarıyı tekrarlayarak Challenge Kupası'nı kaldırmayı istiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Murat Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm hazırlıklarını kupayı üçüncü defa kazanmak için yaptıklarını vurgulayarak, "Daha önce tarihimizde iki kez final oynayıp, iki kez de kupayı müzemize götürmüştük. Takım olarak hazırız. Sakatımız da yok. İlk maçımızı Atina'da oynayacağız. Oradan iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Şu an tüm hazırlığımız, yoğunluğumuz Avrupa kupasını üçüncü defa kazanabilmek ve o şerefe nail olabilmek için." diye konuştu.

Tarihlerindeki ikinci kupayı geçen sene yine Olympiakos SFP'yi geçerek elde ettiklerini dile getiren Mestan, şunları kaydetti:

"Geçen sene kaybeden rakibimizle yeniden kupa finali oynayacağız. Çok endişe duymuyoruz. Olympiakos'u öyle ya da böyle tanıyoruz. Sezon öncesi buradaki turnuvaya da katıldılar. Tüm maçlarını takip ediyoruz. Teknik heyet zaten bütün istatistiklerini, analizlerini, çalışmalarını yapıyor. Kadro yapısı olarak da bizim kadromuz daha iyi. Daha tecrübeli oyunculardan kurulu kadroya sahibiz. Kupayı üçüncü kez Bursa'da kaldırmak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız."

VERCESİ BAŞARIYI TEKRARLAMA PEŞİNDE

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Brezilyalı antrenörü Angelo Vercesi, takımının kendisinden önce iki başarılı teknik adamla ile iki kez bu kupayı kazandığını belirterek, kendisinin de bu başarıyı tekrarlamak istediğini söyledi.

Teknik adamlık kariyerinde daha önce CEV Cup şampiyonluğu elde ettiğini, Challenge Kupası'nda ise takımının final oynamasına karşın altın sette kaybettiğini aktaran Vercesi, "Tabii ki bu kupayı kazanmak istiyoruz. Takımımın üçüncü benim de ilk kupam olacak. Buraya gelene kadar bütün maçlarımızı kazandık. Bundan çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. İyi bir takımla oynayacağız ve çalışmak zorundayız. Evet favori biz olabiliriz ama maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

KAPTAN İDDİALI

Takım kaptanlarından orta oyuncu Merve İkbal Albayrak ise sezon başında kendilerine ligde ilk 4'e girmeyi ve Challenge Kupası'nı kazanma hedefini koyduklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirtti.

Challenge Kupası'nda daha önce iki kez olduğu gibi finale yükselme başarısını gösterdiklerini anlatan Albayrak, "Geçen sene finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımını geçerek kupanın sahibi olmuştuk. Bu sene yine finalde rakibimiz oldular." dedi.

Atina'da kendilerini zor bir maçın beklediğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Çok fazla seyirci baskısı olan bir salon bizi bekliyor. Fakat biz başaracağımıza inanıyoruz. Tamamen hedefimizi ve antrenmanlarımızı buna yönelik devam ettiriyoruz. Çok iyi çalıştık. Biz inanıyoruz, bu kupayı üçüncü kez Bursa'ya getireceğiz. Ben geçen sene de takımdaydım. Takım kesinlikle geçen seneyle aynı inancı koruyor. Hepimiz kilitlendik hedefe. Herkes çok istekli. Kupa tekrar Bursa'ya gelecek. Rakibimiz geçen sene finalde kaybettiği için bu sene daha istekli olacak. Geçen seneye göre bir tık daha iyi bir Olympiakos var karşımızda. Bu sene sanırım taraftar da getirecekler. Türkiye'de bu kupayı kazanmak istiyorlar. Biz de aynı şekilde Türkiye'de, kendi evimizde kupayı kaldırmak istiyoruz."