VakıfBank'ta final sevinci

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray'ı 2-0 ile geçen VakıfBank'ta finale kalmanın mutluluğu yaşanıyor.

Sarı-siyahlı ekipte oyuncular Naz Aydemir Akyol ile Cansu Özbay, Galatasaray ile VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılan serinin ikinci maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçlarının kendileri için her zaman zorlu geçtiğini belirten Naz, "Özellikle tamam mı, devam mı maçları daha da zor geçiyor. Rakibimizin çok önemli iki oyuncusunun sakat olduğu günde çok daha iyi mücadele edip, daha çabuk bir oyun oynayacaklarının bilincindeydik. Buna hazır olduğumuzu düşünüyorduk ama biraz bocaladık. Sonrasında oyunun kontrolünü ele aldık. Bazı setleri geriden gelerek çevirdik. Bu, takım olgusunun oturması açısından daha iyi. Şimdi önümüzde final var. Ondan önce Volero ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmak için oynayacağız." diye konuştu.

Cansu ise 3-2 kazandıkları maçın çekişmeli geçtiğine değinerek, "Çok heyecanlı bir maçtı. Kıran kırana bir karşılaşma oldu ama sonunda kazanmayı bildik. İlk seti 19-11'den gelip kazandık. Dördüncü sette de 24-22 gerideydik ancak yine kazandık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. Finale kaldığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

VakıfBank, finalde Eczacıbaşı VitrA ile şampiyonluk için mücadele edecek.