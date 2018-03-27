Klasman maçlarında program açıklandı – Fotomaç – 27 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Klasman maçlarında program açıklandı

    Klasman maçlarında program açıklandı

    Voleybolda 'nde beşinci ve altıncının belirleneceği klasman maçlarının programı açıklandı.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, tur atlayan Maliye Piyango ile Ziraat takımları, içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabaka oynayacak.

    İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci müsabaka ise üst sırada bulunan ekibin evinde yapılacak. Eşitlik durumunda ise üçüncü müsabaka, üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

    'nde tümü 'daki TVF Başkent Spor Salonu'nda yapılacak maçların programı şöyle:

    30 Mart Cuma:

    18.00 Maliye Piyango-Ziraat Bankası

    7 Nisan Cumartesi:

    Ziraat Bankası-Maliye Piyango (Maç saati daha sonra açıklanacak)

    14 Nisan Cumartesi:

    16.00 Ziraat Bankası-Maliye Piyango

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Klasman maçlarında program açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN