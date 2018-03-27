Klasman maçlarında program açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, tur atlayan Maliye Piyango ile Ziraat Bankası takımları, içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabaka oynayacak.

İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci müsabaka ise üst sırada bulunan ekibin evinde yapılacak. Eşitlik durumunda ise üçüncü müsabaka, üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

Efeler Ligi'nde tümü Ankara'daki TVF Başkent Spor Salonu'nda yapılacak maçların programı şöyle:

30 Mart Cuma:

18.00 Maliye Piyango-Ziraat Bankası

7 Nisan Cumartesi:

Ziraat Bankası-Maliye Piyango (Maç saati daha sonra açıklanacak)

14 Nisan Cumartesi:

16.00 Ziraat Bankası-Maliye Piyango