Klasman maçlarında program açıklandı
Voleybolda Efeler Ligi'nde beşinci ve altıncının belirleneceği klasman maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, tur atlayan Maliye Piyango ile Ziraat Bankası takımları, içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabaka oynayacak.
İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci müsabaka ise üst sırada bulunan ekibin evinde yapılacak. Eşitlik durumunda ise üçüncü müsabaka, üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.
Efeler Ligi'nde tümü Ankara'daki TVF Başkent Spor Salonu'nda yapılacak maçların programı şöyle:
30 Mart Cuma:
18.00 Maliye Piyango-Ziraat Bankası
7 Nisan Cumartesi:
Ziraat Bankası-Maliye Piyango (Maç saati daha sonra açıklanacak)
14 Nisan Cumartesi:
16.00 Ziraat Bankası-Maliye Piyango
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:37
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Bir taşla iki kuş! Akbaba'da takas formülü...
Toplam 1
Yorum
Mehmet Abi kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmesin. Türk futbolcuyu bitirme klubü orası. Oraya gitmesin de nereye giderse gitsin.
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7 dev kulüp genç yıldızı izlemeye geliyor!
Toplam 3
Yorum
wolverine82 bjk talisca nın yerine tek istediğim futbolcudur ama avrupanın dev kuluplerine gidecekse çok iyi olur Allah yolunu açık etsin kardeşim
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 11
Yorum
SONER ACINACAK HALDESİN ARTIK AMA ONUDA HAKETMİYORSUN İNANKİ
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