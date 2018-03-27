Seramiksan, antrenör Doğancı ile yollarını ayırdı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Seramiksan, antrenör Mustafa Suphi Doğancı ile yollarını ayırdı.
Seramiksan Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımın ligde kalmasında önemli rol oynayan Doğancı'nın sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Bülent Erkul, Doğancı ile güzel bir sezon geçirdiklerini bildirdi.
Doğancı'ya takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Erkul, "Mustafa Suphi Doğancı'ya bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:38
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Oyuncak Tank Arenası
Toplam 12
Yorum
Cahit B. Oyun THE END :)
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Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
Toplam 3
Yorum
fenerli Zico sen gel sen bırak futbolcuyu
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 10
Yorum
Kahin Aykut Bunu söylemek için kahin olmaya gerek yok. Birbiriyle oynayan 2 takımdan biri veya ikisi puan kaybedecek. Önemli olan Fener ne yapacak
Seramiksan, antrenör Doğancı ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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