Seramiksan, antrenör Doğancı ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Seramiksan, antrenör Doğancı ile yollarını ayırdı

    Seramiksan, antrenör Doğancı ile yollarını ayırdı

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Seramiksan, antrenör ile yollarını ayırdı.

    Seramiksan Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımın ligde kalmasında önemli rol oynayan Doğancı'nın sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Bülent Erkul, Doğancı ile güzel bir sezon geçirdiklerini bildirdi.

    Doğancı'ya takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Erkul, "'ya bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:38
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