Ziraat Bankası'nda "kupa" hesabı

CEV Kupası finali ilk maçında 3 Nisan Salı günü Rusya'nın Belgorod kentinde Belogorie ile karşılaşacak başkent kulübünün başkanı Bülent Selçuk ile Makedon başantrenör Josko Milenkoski, kırmızı-beyazlı takımın tarihinde ilk kez yükseldiği finale ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncular ve teknik ekibi kupada gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayan Selçuk, "Güçlü takımları eleyerek Avrupa'da bu aşamaya geldik. Romanya, Almanya, Belçika ve İtalya'nın önemli takımlarını Ziraat Bankasına yakışır bir şekilde mücadele ederek geçtik ve adımızı finale yazdırdık." dedi.

İtalya'dan Calzedonia takımını yarı finalde kupa dışında bırakarak önemli bir başarı elde ettiklerini dile getiren Selçuk, "Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki Ankara'da kupayı kaldıran taraf biz oluruz ve Türk voleybolu adına önemli bir gururu yaşarız." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA İLK KEZ FİNAL MÜSABAKASINA ÇIKACAK

Kırmızı-beyazlı takımın başantrenörü Josko Milenkoski de amaçlarına ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Türkiye'nin A Milli Erkek Voleybol Takımı antrenörlüğünü de bir dönem yapan Milenkoski, başkent ekibiyle Avrupa'da sezon başında belirledikleri hedefe ulaşmalarına 2 maç kaldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yarı finalde güçlü bir takıma karşı tur mücadelesi verdik. İtalya'da galip gelerek önemli bir avantaj elde etmiştik. Ankara'daki rövanş maçında işimiz yine kolay değildi. Geri düşmemize rağmen toparlandık ve turu geçmeyi başardık."

Kupada finale kadar çok zorlu maçlar oynadıklarını kaydeden Milenkoski, "Önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Ziraat Bankası Spor Kulübü tarihinde Avrupa'da ilk kez final müsabakasına çıkacak. Kulübümüze, kalitemize yakışır bir şekilde oynayıp kupaya ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

CEV Kupası finali rövanş karşılaşması 10 Nisan Salı günü Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.