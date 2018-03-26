VakıfBank final aşkına!

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Serinin ilk maçını 3-0 kazanan sarı-siyahlı takım, yarın da rakibine üstünlük sağlaması halinde adını finale yazdıracak ve Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi olacak. Yarınki maçı Galatasaray'ın kazanması durumunda ise finale yükselecek takım üçüncü karşılaşmada belirlenecek.

Yarı final serisi formatına göre 2 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek. İlk 2 maçın ardından eşitlik olması halinde finale çıkacak takım, normal sezonu daha üst sırada tamamlamış olan ekibin ev sahipliğinde oynanacak 3. karşılaşmada belli olacak.