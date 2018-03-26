VakıfBank final aşkına! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    final aşkına!

    VakıfBank final aşkına!

    Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında yarın 'ı konu edecek.

    Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Serinin ilk maçını 3-0 kazanan sarı-siyahlı takım, yarın da rakibine üstünlük sağlaması halinde adını finale yazdıracak ve Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi olacak. Yarınki maçı 'ın kazanması durumunda ise finale yükselecek takım üçüncü karşılaşmada belirlenecek.

    Yarı final serisi formatına göre 2 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek. İlk 2 maçın ardından eşitlik olması halinde finale çıkacak takım, normal sezonu daha üst sırada tamamlamış olan ekibin ev sahipliğinde oynanacak 3. karşılaşmada belli olacak.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:50
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