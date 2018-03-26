VakıfBank final aşkına!
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında yarın Galatasaray'ı konu edecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Serinin ilk maçını 3-0 kazanan sarı-siyahlı takım, yarın da rakibine üstünlük sağlaması halinde adını finale yazdıracak ve Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi olacak. Yarınki maçı Galatasaray'ın kazanması durumunda ise finale yükselecek takım üçüncü karşılaşmada belirlenecek.
Yarı final serisi formatına göre 2 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselecek. İlk 2 maçın ardından eşitlik olması halinde finale çıkacak takım, normal sezonu daha üst sırada tamamlamış olan ekibin ev sahipliğinde oynanacak 3. karşılaşmada belli olacak.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:50
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"İstifa mektubum Başkan'da!"
Toplam 1
Yorum
whocares Bütçe açığını tabii ki karşılamalılar. Başkan olarak sağlanan kişisel reklam var. Bunun bir karşılığı olmalı. Kim tanırdı Özbek'i, Cengiz'i?
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Metehan radara girdi
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bolu maçında gördük,futbolcuların tamamı döküldü.Mücadele,koşma,şut,uzun pas,orta,çabukluk sıfırdı.10 pas'ta FB yarsahadan çıkabiliyordu.
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Trabzon’a yetişecek
Toplam 2
Yorum
Yan-Geri Pas Kralı Bütün sezon oynamasa da olur, Terim buna torpil geçiyor, 3 yıldır vasatın altında top oynuyor gençlere çok yazık oluyor.
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