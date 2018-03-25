Efeler Ligi'nde Halkbank finalde – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Efeler Ligi'nde finalde

    Efeler Ligi'nde Halkbank finalde

    Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı ikinci maçında, İstanbul BBSK'yı 20-25, 25-20, 25-23 ve 25-19'lik setlerle 3-1 mağlup eden ev sahibi kazandı. Bu sonucun ardından rakibi karşısında seride 2-0 üstünlük sağlayan Halkbank, Efeler Ligi'nde Play-off Final Etabı'na yükseldi.

    'ın; Efeler Ligi Play-off Final Etabı'ndaki rakibi ise; Galatasaray HDI Sigorta'yı elemeyi başaran Arkas Spor oldu.
    Günün Play-off 5/8.lik (Klasman) Etabı ikinci maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

    Ziraat Bankası - Afyon Bld. Yüntaş: 3 - 0
    Fenerbahçe - Maliye Piyango: 0 - 3

    Salon: TVF Başkent
    Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil
    Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Chernokozhev, Alperay Demirciler, Lucas Loh)
    İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin, Görkem Sertel, Erdem Sonat)
    Setler: 20-25, 25-20, 25-23, 25-19
    Süre: 112 dakika (28, 25, 33, 26)

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:33
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