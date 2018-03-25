Efeler Ligi'nde Halkbank finalde

Halkbank'ın; Efeler Ligi Play-off Final Etabı'ndaki rakibi ise; Galatasaray HDI Sigorta'yı elemeyi başaran Arkas Spor oldu.

Günün Play-off 5/8.lik (Klasman) Etabı ikinci maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:



Ziraat Bankası - Afyon Bld. Yüntaş: 3 - 0

Fenerbahçe - Maliye Piyango: 0 - 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil

Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Chernokozhev, Alperay Demirciler, Lucas Loh)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin, Görkem Sertel, Erdem Sonat)

Setler: 20-25, 25-20, 25-23, 25-19

Süre: 112 dakika (28, 25, 33, 26)