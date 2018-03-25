Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi devirdi!
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, finale yükseldi.
Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla genç yıldız Boskovic olurken, kaptan Jordan Larson ve Büşra Kılıçlı aldıkları 11'er sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Maç sonu galibiyeti taraftarlarla birlikte kutlayan Eczacıbaşı VitrA, Güldeniz Önal'ın da doğum gününü sahada kutladı.
Eczacıbaşı VitrA'nın finaldeki rakibi Vakıfbank - Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak ve final programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:15
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Larin'den Şenol Güneş'e mesaj
Toplam 7
Yorum
ever cahillik bir futbollcuyu baskanın degılde antranorun oynatıp oynatmıyacagını bılmemmek cahillik :D
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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