Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi devirdi! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    , 'yi devirdi!

    Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi devirdi!

    Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Yarı Final ikinci maçında 'yi 3-0 mağlup eden , finale yükseldi.

    Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla genç yıldız Boskovic olurken, kaptan Jordan Larson ve Büşra Kılıçlı aldıkları 11'er sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı.

    Maç sonu galibiyeti taraftarlarla birlikte kutlayan , Güldeniz Önal'ın da doğum gününü sahada kutladı.

    Eczacıbaşı VitrA'nın finaldeki rakibi Vakıfbank - Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak ve final programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:15
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