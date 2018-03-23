Voleybol 1. Ligi erkekler final etabı maçları sona erdi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Voleybol 1. Ligi erkekler final etabı maçları sona erdi

    Voleybol 1. Ligi erkekler final etabı maçları sona erdi
    Türkiye Voleybol Federasyonu () tarafından 'de düzenlenen Voleybol 1. Ligi erkekler final etabı maçları sona erdi.Final etabını ilk iki sırada bitirmeyi başaran ve , 2018-2019 voleybol sezonunda 'nde mücadele etmeye hak kazandı.

    tarafından 20-22 Mart 2018 tarihlerinde 'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Voleybol 1. Lig erkekler final etabı maçları oynanan 2 maçla sona erdi. Üç günlük tek devreli lig usulü olarak oynanan final müsabakalarının son günü, Solhanspor, TFL Altekmasporu 3-1 yenerken, 4'lü turnuvanın son maçında ise , Belediye Plevnesporu 3-1 mağlup etti.

    Karşılaşmaların ardından final etabını birinci sırada tamamlayan Arhavi Belediyespor ve ikinci sırada tamamlayan Belediye Plevnespora, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile TVF Başkanı Üstündağ tarafından madalya ve kupaları verildi.
    Final etabını ilk iki sırada bitirmeyi başaran Arhavi Belediyespor ve , 2018-2019 voleybol sezonunda 'nde mücadele etmeye hak kazandı.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:55
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