Voleybol 1. Ligi erkekler final etabı maçları sona erdi
TVF tarafından 20-22 Mart 2018 tarihlerinde Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Voleybol 1. Lig erkekler final etabı maçları oynanan 2 maçla sona erdi. Üç günlük tek devreli lig usulü olarak oynanan final müsabakalarının son günü, Solhanspor, TFL Altekmasporu 3-1 yenerken, 4'lü turnuvanın son maçında ise Arhavi Belediyespor, Tokat Belediye Plevnesporu 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmaların ardından final etabını birinci sırada tamamlayan Arhavi Belediyespor ve ikinci sırada tamamlayan Tokat Belediye Plevnespora, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından madalya ve kupaları verildi.
Final etabını ilk iki sırada bitirmeyi başaran Arhavi Belediyespor ve Tokat Belediye Plevnespor, 2018-2019 voleybol sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:55
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Rize’de işlem tamam
Toplam 1
Yorum
aydın onun için orhan da çok israr ediyorsun
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 5
Yorum
aydın sezon başında takımın en iyi oyuncusu valbuena ve ozan dı sonra birilerinin laflarına bakarak kendi ipini kendin çektin
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 5
Yorum
aykutça ne yedeği be sen kendini ömür boyu futboldan men et.
Voleybol 1. Ligi erkekler final etabı maçları sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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