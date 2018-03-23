Eczacıbaşı VitrA, final için sahaya çıkıyor – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    , final için sahaya çıkıyor

    Eczacıbaşı VitrA, final için sahaya çıkıyor

    Vestel Venus Sultanlar Ligi Yarı Final ikinci maçında , ’nda ’yi konuk edecek.

    İlk maçta rakibini 3-1 mağlup eden turuncu beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip ayrılması durumunda final etabına yükselecek. 'yle mücadele gücü yüksek bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyen tecrübeli pasör Maja Ognjenovic, "Rakibimiz iyi bir kadroya sahip, pes etmeyeceklerini düşünüyorum. Bu sebeple daha iyi olmak için hazırlanmamız gerek. Öte yandan, elimize geçen şansı da iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Son maçta kilit noktamız servislerdi. Umarım bunu yine tekrarlarız ve maçı kazanırız" diye konuştu.

    Zor bir maça çıkacaklarını ve hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Meliha İsmailoğlu ise, "İlk maçımızı kazandık, ancak o bizim için sadece küçük bir avantaj oldu. Finale çıkmak için kazanmamız gereken bir maç daha var. Kolay olmayacağını biliyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. CEV Kupası'nda 3-0 kazandığımız maç bize moral verdi. O maçta gösterdiğimiz enerjiyi ve takım oyununu Fenerbahçe maçında da göstereceğimize eminim" dedi.
    - Fenerbahçe derbisi, 25 Mart Pazar günü saat 14.00'da, 'nda oynanacak.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:51
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