Eczacıbaşı VitrA, final için sahaya çıkıyor
Vestel Venus Sultanlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Zor bir maça çıkacaklarını ve hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Meliha İsmailoğlu ise, "İlk maçımızı kazandık, ancak o bizim için sadece küçük bir avantaj oldu. Finale çıkmak için kazanmamız gereken bir maç daha var. Kolay olmayacağını biliyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. CEV Kupası'nda 3-0 kazandığımız maç bize moral verdi. O maçta gösterdiğimiz enerjiyi ve takım oyununu Fenerbahçe maçında da göstereceğimize eminim" dedi.
Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe derbisi, 25 Mart Pazar günü saat 14.00'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:51
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Alacaklılar kapıda!
Toplam 4
Yorum
Murat Bu işler sadece Galatasaray'da mı oluyor. Tüm kulüplerin durumu aynı ama yönetim değişmediği için ortaya çıkmıyor.
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Maicon krizi!
Toplam 3
Yorum
gssssssss selcukla tolga gıbı futbolcu dahı olamayan ıkı adama yıllık 5.7 mıl euro ödersen sonuç bu olur düzgün adamlara ödenecek para kalmaz
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Kendisi yanıtladı! 'Hagi mi Alex mi?'
Toplam 6
Yorum
ultraslan bir Galatasaraylı olarak Alex in mütevaziliğne ve insanlığına bir kez daha hayran kaldım hem büyük futbolcu hem büyük insan..
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