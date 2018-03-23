Arkas Spor, final için sahada – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    , final için sahada

    Arkas Spor, final için sahada

    Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek 'un basın sözcüsü , taraftarları bu karşılaşmaya davet etti.

    Özden, yaptığı yazılı açıklamada, play-off yarı final serisinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı yendiklerini belirtti.

    İstanbul'dan avantajı ellerine alarak döndüklerini bildiren Özden, "Bunu sürdürüp taraftarımız önünde Galatasaray HDI Sigorta'yı bir kez daha mağlup ederek geçen yıl olduğu gibi yine finale yükselmek istiyoruz. İzmirli voleybolseverlerden bu kritik maçta destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yarın saat 16.30'da başlayacak -Galatasaray HDI Sigorta maçını ev sahibi kazandığı takdirde finale yükselecek. Aksi bir sonuçta finale yükselecek ekip 27 Mart Salı günü yine 'de oynanacak üçüncü müsabakanın ardından belli olacak.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:48
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