Arkas Spor, final için sahada
Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, taraftarları bu karşılaşmaya davet etti.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, play-off yarı final serisinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı yendiklerini belirtti.
İstanbul'dan avantajı ellerine alarak döndüklerini bildiren Özden, "Bunu sürdürüp taraftarımız önünde Galatasaray HDI Sigorta'yı bir kez daha mağlup ederek geçen yıl olduğu gibi yine finale yükselmek istiyoruz. İzmirli voleybolseverlerden bu kritik maçta destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yarın saat 16.30'da başlayacak Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maçını ev sahibi kazandığı takdirde finale yükselecek. Aksi bir sonuçta finale yükselecek ekip 27 Mart Salı günü yine İzmir'de oynanacak üçüncü müsabakanın ardından belli olacak.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:48
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Fabri ayrılıyor mu?
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pıtırtı Kaleci takımın yarısı. Fabri üst düzey kaleci değil. Onun gidişi değilde yerine birinin alınmaması beni korkutur. Kale Tolgaya kalırsa....
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
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Yorum
Fenerli Son on yılda 2 şampiyonluk hep mi hocalar başarısız aziz
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Milli sporcu hayatını kaybetti!
Toplam 1
Yorum
ahmet Ölümün nasıl nereden geleceği bilinmiyor,çok üzücü bir durum.Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Ailesinede başsağlığı diliyorum.
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