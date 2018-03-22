VakıfBank İsviçre’de – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    DÜNYA ve Avrupa şampiyonu Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda 'den Volero'yla saat 22.00'de karşılaşacak. Dev karşılaşmanın rövanşı 5 Nisan Perşembe günü 'da oynanacak.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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