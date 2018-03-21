Beşiktaş geriden gelip kazandı!
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik turu ilk maçında Beşiktaş, Halkbank'ı 3-2 yendi.
Karşılaşmanın ilk setinde Beşiktaş, teknik molayı 12-10 önde geçmesine rağmen Halkbank, skoru 18-18'de eşitledi ve seti 25-23 kazandı. İkinci sette Halkbank, Salas ve Ramirez'in etkili ataklarıyla teknik molayı 12-6 önde kapattı. Halkbank, çekişmeli geçen seti 26-24 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Reykhliuk ile sayılar bulan Beşiktaş, teknik molayı 12-9 önde bitirdi. Siyah-beyazlı takım, seti 25-17 aldı. Dördüncü sete iyi başlayan Beşiktaş, teknik molayı 12-5 önde tamamladı. Ev sahibi takım, Şeyma Ercan'ın atak sayılarıyla seti 25-23 aldı ve skoru 2-2 yaptı.
Beşiktaş, daha az hata yaptığı son seti 17-15 kazandı ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. İki galibiyete ulaşacak takımın turu geçeceği seride ikinci karşılaşma, 28 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:29
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 8
Yorum
abc ya aykut kocaman, seson basi kampinda valbuena tam beim sistemime uygun oyuncu bize cok yardimci olacak diyen sensin
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"Gideceksen şimdi git"
Toplam 6
Yorum
MizMizFbli Çileklisi var mı bunun.
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 8
Yorum
ÖZGÜR Senin sonun yaklaşıyor Aykut hoca ligin sonunda biletin kesilmiş hazırda bekliyor
Beşiktaş geriden gelip kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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