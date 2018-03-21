Beşiktaş geriden gelip kazandı! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    geriden gelip kazandı!

    Beşiktaş geriden gelip kazandı!

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik turu ilk maçında , 'ı 3-2 yendi.

    Karşılaşmanın ilk setinde , teknik molayı 12-10 önde geçmesine rağmen , skoru 18-18'de eşitledi ve seti 25-23 kazandı. İkinci sette Halkbank, Salas ve Ramirez'in etkili ataklarıyla teknik molayı 12-6 önde kapattı. Halkbank, çekişmeli geçen seti 26-24 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

    Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Reykhliuk ile sayılar bulan Beşiktaş, teknik molayı 12-9 önde bitirdi. Siyah-beyazlı takım, seti 25-17 aldı. Dördüncü sete iyi başlayan Beşiktaş, teknik molayı 12-5 önde tamamladı. Ev sahibi takım, Şeyma Ercan'ın atak sayılarıyla seti 25-23 aldı ve skoru 2-2 yaptı.

    Beşiktaş, daha az hata yaptığı son seti 17-15 kazandı ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. İki galibiyete ulaşacak takımın turu geçeceği seride ikinci karşılaşma, 28 Mart Çarşamba günü 'da oynanacak.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:29
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