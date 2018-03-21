Beşiktaş geriden gelip kazandı!

Karşılaşmanın ilk setinde Beşiktaş, teknik molayı 12-10 önde geçmesine rağmen Halkbank, skoru 18-18'de eşitledi ve seti 25-23 kazandı. İkinci sette Halkbank, Salas ve Ramirez'in etkili ataklarıyla teknik molayı 12-6 önde kapattı. Halkbank, çekişmeli geçen seti 26-24 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Reykhliuk ile sayılar bulan Beşiktaş, teknik molayı 12-9 önde bitirdi. Siyah-beyazlı takım, seti 25-17 aldı. Dördüncü sete iyi başlayan Beşiktaş, teknik molayı 12-5 önde tamamladı. Ev sahibi takım, Şeyma Ercan'ın atak sayılarıyla seti 25-23 aldı ve skoru 2-2 yaptı.

Beşiktaş, daha az hata yaptığı son seti 17-15 kazandı ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. İki galibiyete ulaşacak takımın turu geçeceği seride ikinci karşılaşma, 28 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.